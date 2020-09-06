黃姓主嫌知道該處民宅為處偏僻，才將其作為私刑地點。（民眾提供／林心柔南投傳真）

南投縣水里驚傳擄人命案，2名廖姓男子在台中金錢豹尋歡，不料出來時被3名惡煞擄上車，被帶往南投水里山區一處民宅內，持棍棒痛毆，1名男子被活活打死，另名男子被2名涉案男子送到台中榮總醫院，目前涉案的5名男子，在6日下午南投警方偵訊後依殺人、妨害自由、傷害罪嫌移送南投地檢偵辦。

集集分局警表示，案發後，其中1名28歲廖姓傷者被29歲羅姓男子已及30歲陳姓男子送到台中榮總醫院救治，隨後1名28歲黃姓主嫌殺了人不知所措，向台中市刑熟識的刑警自首，在5日深夜南投警方接獲台中市警察局通報，說在水里某民宅有發生命案，全案才因此曝光。

南投警分局指出，前些日子黃以生活過得不好為由，與1名林姓屋主借住水里山區民宅，林姓屋主不疑有他，日前兩人相約在水里鄉某處賓館交附鑰匙，黃因知道該處民宅偏僻，才將其作為私刑地點，在4日晚間趁著廖姓2人走出台中金錢豹，將人擄到民宅內毒打。

警方獲報後，遂即派轄管派出所前往，抵達現場水里鄉案發民宅時，黃、徐(36歲)、吳(29歲)3名涉案人已屋外等待警方，隨即警方在屋內小房間發現，1名全身赤裸、且傷痕累累的廖姓男子，已經沒了呼吸心跳，警方迅速將3人帶回分局偵訊，另外羅姓、陳姓男子由台中警方接至集集分局偵辦。

據悉，黃和廖姓死者、傷者3人是詐團成員，起初廖姓死者向黃嫌借了50萬，黃疑似認為廖姓沒錢還，還上酒店，才將人押走活活打死，另名廖姓傷者台中榮總指出，目前傷者四肢骨折，沒有生命危險，但仍需住院觀察治療。

警方在6日下午4時許偵訊完後，將黃姓主嫌以及徐、吳、羅、陳5人，依妨害自由、故意傷害、殺人罪嫌將人送往南投地檢署偵辦，移送過程中面對媒體詢問「為何殺人？」、「自首是為了減刑嗎？」等，5人皆低頭不發一語

(中時 )