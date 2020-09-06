龍應台今天到台東，分享「大武山下」的生命哲思。（台東縣政府提供／莊哲權台東傳真）

前文化部長龍應台近日推出首部長篇小說《大武山下》，6日舉辦臺東場的新書分享會，龍應台親自帶著這本長篇小說，穿越「大武山下」時空，與臺東的讀者詮釋小說的魅力，東縣長饒慶鈴、文化處長鍾青柏也到場表達對臺東藝文的支持。

臺東縣政府文化處與時報出版社合作辦理「與龍應台面對面」新書分享會，下午2時在桂田喜來登酒店登場，龍應台說，這本長篇小說發表分享會，已分別在臺北國家圖書館、屏東舉辦，臺東市第3場，很難得與讀者在臺東見面，剛隨機調查多數為居住臺東的鄉親，顯示臺東人對於藝文活動非常重視。

會場外亦展示了10多幅收錄於書中的插畫原稿，是她寫作過程中的塗鴉筆記，展現多元且豐沛的創作能量，活動的最後安排簽書會並與讀者合照留念。

臺東縣長饒慶鈴、文化處長鍾青柏皆親臨這場文學聚會，表達縣政府對於藝文活動的支持，也對大自然萬物人文及土地的關懷。

此外，這次龍應台小說中描寫眾多鄉鎮小人物的樣貌與神態，以孩童似無止盡的好奇、田野調查者追根究抵的執著、文學家時而空靈時而深沉，刻劃出大武山的生命哲思，有著濃濃對土地與人文的關懷。自己喜好的書籍免費的借閱及閱讀。

(中時 )