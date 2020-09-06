終結單身的日子！民政局6日在淡水漁人碼頭舉辦今年第2場未婚聯誼，推出「碼上遇見愛」闖關遊戲、談心時刻等甜蜜活動，現場80位單身男女漫步淡水漁人碼頭尋覓幸福，臉紅心跳的活動過後，共有18對配對成功配對率高達45％，民政局加碼贈送「愛的電影票」，讓愛的熱度持續。

民政局長柯慶忠表示，網路時代不少人透過網路交友，但卻少了與人群的接觸，反而更難找到理想情人。為鼓勵生育、提高結婚率，民政局已連續舉辦8年未婚聯誼活動，為單身男女製造更多認識朋友的機會，每次開放報名總是秒殺。

戶政科長顏耀明表示，今日未婚聯誼特別安排到淡水漁人碼頭進行，在全國唯一的百米全景觀情人塔，沿途拍照寫下屬於彼此的「幸福日記」，讓大家心動約會一整天，參加者不但玩得很開心，也積極把握機會勇敢追求幸福！

在捷運公司工作的杜先生表示，因為工作性質必須配合輪值早、中、晚班，時間的不固定性，往往無法與另一半作息配合，很高興參加這次聯誼活動認識更多朋友，擴大社交圈，也期許自己能順利脫單，展開幸福新生活。

此外，這次也有多位女護理師揪伴參加聯誼，護理師說，因平日工作時間較長，生活領域小且單純，比較沒有交朋友管道，今天來參加活動，ㄧ整天都玩得很自在也不會尷尬，還遇到興趣相仿的心儀對象。

(中時 )