網友表示自己誤將普渡供品送給基督徒好友，原本很擔心這樣會不妥，沒想到好友回答卻讓他鬆了一口氣。(圖擷取自爆怨公社)

台灣的環境充滿友善及包容，也非常尊重個人之間的信仰。昨(5)日有一名網友表示，自己不小心把日前中元普渡拜的零食拿給一位受洗過的基督徒朋友，原本還猶豫是否要向朋友坦承，但最後良心過意不去向朋友說出真相，沒想到朋友竟回，「這個還好啦，我沒有到很信」讓他鬆了一大口氣。

原PO在臉書社團《爆怨公社》中以「想問一下信基督教天主教的網友們，你們是真的不能吃到任何拜拜過的東西嗎？」為題說明，自己昨日好心的拿了一些八寶粥以及零食給好友共享，但他卻忘記那是中元普渡拜的零食，讓他很擔憂身為基督徒的朋友吃了會不會需要「一直唸聖經禱告。」

原本猶豫是否要實話實說，最後原PO受不了良心的譴責，還是向好友一一吐實。沒想到好友的反應令他出乎意料卻。只見好友一派輕鬆的說，「哦，那個還好啦！我沒有到很信。」讓他卸下心中大石頭。

貼文發出後許多網友為原PO解惑，「我們都會做潔淨禱告再吃」、「我是基督徒但也會吃拜拜旳東西，而且家裡是做生意的，每年市場都會普渡，我們也會參加只是不拿香拜拜而己」更有網友說自己也是基督徒，剛開始很抗拒，後來嫁給老公後便「嫁雞隨雞」，開始拿香拜拜，也吃拜過的食物，「我認為耶穌是不會生氣的，是人的意念扭曲神的話。」

(中時新聞網)