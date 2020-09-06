江口德子曾有露點演出。(圖／翻攝自東網)

由堺雅人主演的日劇《半澤直樹2》現正熱播中，雖因為有工作人員確診新冠肺炎，這禮拜停播一次，不過話題性依舊火爆，劇中不少演員也跟著人氣攀升，飾演國土交通大臣白井亞希子的女星江口德子，演技備受關注，近日網友也起底她過去作品，發現她曾露點演出，但卻沒走紅，直到演了《半澤直樹2》才爆紅。

40歲的江口德子走紅前，生活相當困苦，曾在卡拉OK、拉麵店等地方打工，在加入劇團前，更要靠派報紙維生，出道至今演過逾2百部作品，2004年在電影《月與處男》中擔任女主角，那時已不介意為藝術犧牲，上演火辣床戲。

另外，2013年和永瀨正敏合作《戰爭與一個女人》，更有大膽露點演出，可惜電影上映後，沒讓她走紅，直到演出《半澤直樹2》才爆紅，劇中她和半澤直樹是死對頭，把雙面人性格飾演的

維妙維肖，演技備受讚賞。

《半澤直樹》睽違7年再推續集，同樣由堺雅人主演，播出後穩坐收視率冠軍，不僅維持第一季的金句連發，劇情更貼近跨世代面臨的職場困境，再次引起網友的追劇風潮，人氣和話題性居高不下。

(中時新聞網)