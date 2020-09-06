台南市佳里區公所舉辦社造成果發表示會，結合音樂會、野餐活動，還有街頭藝人表演，台南市長黃偉哲（左三）也到場同樂。（劉秀芬攝）

台南市佳里區公所舉辦社造成果發表示會，結合音樂會、野餐活動、愛心市集，還有街頭藝人表演。（劉秀芬攝）

台南市佳里區公所舉辦社造成果發表示會，結合音樂會、野餐活動，還有街頭藝人表演。（劉秀芬攝）

台南市佳里區公所舉辦社造成果發表示會，結合音樂會、野餐活動，還有街頭藝人表演。（劉秀芬攝）

台南市佳里區公所舉辦社造成果發表示會，結合音樂會、野餐活動，還有街頭藝人表演。（劉秀芬攝）

音樂會、社區市集、街頭藝人表演，6日下午台南市佳里體育公園很熱鬧。佳里區舉辦社區營造成果發表，延平、漳洲、安西、忠仁、禮化、營頂、興化、子龍、六安、龍安等社區帶來特色產業農特產及手工藝品，台南市長黃偉哲也到場光顧，並一起參加野餐音樂會。

佳里區長朱雅宏表示，今年佳里區的社造成果發表以「低碳生活」出發，活動內容有資源回收兌換社區DIY課程、社區利用在地食材製作的特色美食、野餐音樂響宴，佳里扶輪社特別邀請街頭藝人表演，現場小朋友各個也拿到造型氣球，開心追著夢幻泡泡。

這次活動除了有10個社區展出社造成果，佳里媽咪談天說地-親子俱樂部召集二手循環市集，當日市集10％收益將捐給北台南家扶中心。

為讓民眾可以在音樂薰陶之中，盡情在草地徜徉野餐，佳里區公所特別與社區合作推出「加值野餐墊組合包」，民眾只需要花費200元，即可獲得一個野餐墊及150元園遊劵。不少遊客下午紛紛帶著野餐墊到公園卡位，欣賞精彩的音樂表演。

晚上同場地還有台南市政府文化局主辦的「2020藝術進區」-NSO國家交響樂團演出綠野音樂會／《與你共舞》活動，此次表演精選各類型與「舞」相關的音樂作品，藉由音樂結合舞蹈元素的演出型式，搭配主講人深入淺出的解說，引領觀眾在歡快的旋律下翩然起舞，浸沐於每首經典樂曲的愉悅氛圍中。

(中時 )