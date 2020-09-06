台東林管處大武工作站5日上午在大武鄉尚武村太湖產業道路旁舉辦「109年度小花蔓澤蘭防治宣導活動」，邀請在地的大武生活美學協會、尚武社區發展協會等社區居民，一起動手清除小花蔓澤蘭，同時也請鄉親協助留意，如發現其他外來入侵物種香澤蘭、刺軸含羞木、綠鬣蜥等，迅速通報大武工作站，協力合作移除外來入侵種。

臺東林管處表示，每年8月15日至9月15日為小花蔓澤蘭防治月，其生長速度快，號稱一分鐘生長一英哩，有「綠癌」之稱，每年9-10月開花、結果，藉此時機透過辦理活動，提醒民眾趕在開花前進行防治工作。

昨天上午臺東林管處、大武站人員，及在地社區民眾50人，一起動手清除小花蔓澤蘭，總共清出計29袋總重150公斤；現場也將清出來的小花蔓澤蘭植物體，每900公克剪碎後加入3公升清水及300克黑糖混合溶液中，浸泡3個月後即成小花蔓澤蘭酵素，可用來洗碗、拖地、施肥。大家同心協力，廢物利用，共同製作30桶酵素，開心捧回家。

活動現場並解說刺軸含羞木、銀膠菊、香澤蘭、綠鬣蜥等外來入侵物種，請大家協助通報、防治，共同保護生態環境。

(中時 )