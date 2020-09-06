北韓官方媒體週日報導，最高領導人金正恩視察了遭受梅莎颱風（Maysak）襲擊的沿海地區，並命令12,000名重要黨員，要一起參加善後，同時開除了一名省級書記。

路透社報導，先前，不少消息傳出，金正恩無法繼續管理國政，已淡出權力中心，不過在星期日，北韓國營電視台KRT播放了金正恩與高層官員舉行會議，並視察颱風災區的鏡頭。

梅莎颱風對北韓沿海地區，咸興南北兩道造成的破壞，有超過1000多所房屋被毀，農田和一些公共建築也被淹沒。

北韓官方媒體表示，金正恩主持了一場颱風災後復原工作的委員會會議，重點是組織與派遣工程隊到受災地區，救災物資如何運進災區等詳細內容。

在會議上，他還解雇救災不力的南咸永道書記，並任命了新的書記。

北韓執政黨表示，有功必善，有錯必罰，官員的救災表現都必須考核，如果官員若未能遵守命令，那麼相應的懲處也會下達。

同時，官媒也例行的讚頌勞動黨的貢獻，表示在颱風來到之前，就已經通知人民颱風路徑的位置，以及如何避難，使得颱風造成的損害已降至最低。

(中時新聞網)