奈及利亞河流州（Rivers State）日前發生一起慘案，有2名小女童的髮中長了頭蝨，媽媽竟然聽取一位理髮師建議，購買某款「殺蟲劑」洗頭，就能成功消滅頭蝨，孰料卻也害慘了女兒，她們洗完頭後馬上昏厥倒地、口吐白沫，最終釀成1死1傷悲劇。

根據《P.M. News》報導，事發於哈科特港（PortHarcourt），媽媽拿了殺蟲劑替9歲及4歲女兒洗完頭髮後，2人突然倒在地上，全身開始瘋狂抽蓄，緊急送醫檢查出嚴重中毒反應，當時女孩們的表情都極度痛苦，歷經數個小時搶救後，妹妹幸運地保住一命，但姊姊則不治身亡。

對此，河流州立大學教學醫院兒科醫師葛羅莉亞痛批，該名母親輕易聽信理髮師的話，將殺蟲劑用在女兒身上，因為自己的無知，釀成了無法挽回的悲劇，且該款殺蟲劑已奪走當地多人性命，甚至還有人服用藥劑輕生，葛羅莉亞急切向政府呼籲，應該加強管控危險化學藥品。

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(中時新聞網)