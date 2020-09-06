國民黨第20屆第4次全國黨代表大會，今(6日)上午以「護台灣、保民主、拚未來」作為3大主訴求在國父紀念館召開，馬英九等歷任主席、前立法院長王金平、侯友宜及盧秀燕等部分縣市長出席。國民黨前立委陳學聖表示，這次全代會他觀察的重點是前立法院長王金平，並認為他會是國民黨未來兩岸的活棋。

陳學聖在臉書上表示，「王金平或可成國民黨未來兩岸的活棋！」並樂見國民黨全代會未隨民進黨拿香對拜，也明白表達對中共「一國兩制」的拒絕。

對於未來如何守住台灣主體，又能穩住兩岸和平，進行交流，陳學聖指出，或許國民黨的具體作為中，「喬王」王金平會是一位很好的搭橋腳色，王可能也快要登場了。他還強調，「今天我看全代會出席，最重要觀察點放在前立法院長王金平。」

看到王金平出席，陳學聖很高興，並指王揮別去年選總統的不愉快，也未告別國民黨，還能輕鬆愉悅、神色自若的參加全代會，這是王金平的功力，就如他所說「既在孤峰頂上，又在紅塵浪裡」！

2016年國民黨在野之後，陳學聖也一直支持王金平出任海基會董事長，包括王動念選總統時，他也依然公開、私下勸王及其核心幕僚，不要選總統，當海基會董事長可以作更大、更遠的事。陳學聖認為，王金平比「半山」的連戰血統更純，不僅是土生土長的台灣人，還當過最久的國會議長，且過去28年，除去年曾踏上大陸尋親之旅外，未去過大陸。「夠純，可能比民進黨許多政要更純！」

最後，陳學聖也說，現民進黨已公開表示不會找王金平出任海基會董事長，既然民進黨不會用，就讓國民黨好好來用，證明一下國民黨是否推兩岸交流就會「賣台」吧？

王金平或可成國民黨未來兩岸的活棋！ 欣見國民黨全代會未隨民進黨拿香對拜，也明白表達對中共「一國兩制」的拒絕，未來如何守住台灣主體，又能穩住兩岸和平，進行交流。 或許國民黨的具體作為中，「喬王」王金平會是一位很好的搭橋腳色，王可能也快要登場了... 由陳學聖發佈於 2020年9月6日 星期日

(中時新聞網)