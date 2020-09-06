下半周開始，受到低壓帶壟罩影響，降雨範圍將擴大到全台，雨會下一整周。(氣象局提供)

中央氣象局指出，明天（7日）和今（6日）大致相同，為多雲到晴天氣，不過隨著風向轉變，水氣漸增，花東地區可能有間歇局部陣雨，西半部及東北部天氣穩定的程度將會逐日降低，午後局部雷陣雨發生的區域也會逐漸擴大。直到下半周開始，受到低壓帶壟罩影響，降雨範圍將擴大到全台，雨會下一整周。

氣象局指出，明天（7日）各地天氣大多為多雲到晴，僅花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部山區午後有零星短暫雷陣雨；溫度方面，花東地區受到降雨影響，高溫約31-32度，其他地區高溫約33-34度。不過由於輻射冷卻作用，早晚溫差大，各地低溫約22-24度，空曠地區溫度可能會更低，早出晚歸的朋友外出小心著涼。

周二、周三（8-9日）隨著風向轉為微弱的東風至東南風，水氣稍增，花東地區有持續有局部短暫陣雨，西半部清晨亦有零星短暫陣雨；其他地區則為多雲至晴，午後注意短暫雷陣雨。

直到周四開始至下周日（10-13日），氣象局表示，全台將受到低壓帶影響，降雨範圍區域再擴大，各地皆有局部短暫陣雨的機率。民眾外出記得攜帶雨具。

今年第10號颱風海神強度持續減弱，以北北西轉北的方向朝日韓一帶前進，儘管台灣附近的風浪轉小，但中央局警告，在周二（8日）之前北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及馬祖容易有長浪發生，前往海邊活動請注意安全。

(中時新聞網)