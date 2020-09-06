受新冠肺炎疫情影響，港府將原定今日(6日)舉行的立法會選舉押後一年，有網民趁機發起九龍區大遊行。截至下午5時，警方共拘捕90人，涉及公眾地方行為不檢，阻差辦公、襲警、非法集結，另有一名女子涉襲警及阻礙警務人員執行職務。警方下午於西洋菜南街開胡椒球槍驅散。

據港媒報導，前香港眾志秘書長黃之鋒下午近2時半現身佐敦道逸東酒店，他稱自己一個人到場，被問到是否參與遊行，他表示要視乎情況，又指遊行中所指的四大需求十分重要，要求重啟選舉。對於人民力量成員譚得志被捕一事，黃指事件對港人是個訊息，今日譚得志被捕，他日可以是任何一個市民。

下午2時許，彌敦道近北海街有人叫香港獨立、五大訴求、缺一不可等口號。另外，有乘坐電動輪椅的男子被警方在油麻地附近截查，他在輪椅上插上寫有「我要真普選」字眼的旗幟。

另被搜出兩件印有孫中山肖像，以及寫有「革命」、「天下為公」等字眼的物品，其後獲警方放行。油麻地附近亦有市民在街頭舉起紙牌，質疑港府為何可以安排市民到多區接受全民檢測，卻將立法會選舉押後。

(中時 )