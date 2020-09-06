板橋環漢路驚見回收車自燃燒 原因竟是金紙惹的禍。(林俊翰翻攝)

板橋環漢路驚見回收車自燃燒 原因竟是金紙惹的禍。(林俊翰翻攝)

板橋環漢路驚見回收車自燃燒 原因竟是金紙惹的禍。(林俊翰翻攝)

今天晚上7點13分時，板橋區環漢路四段，往浮洲橋樹林方向，1輛載滿金紙的資源回收車，突然當街在路上起火自燃，後方車斗內載滿的金紙瞬間成為一片火海。一旁行經民眾見狀紛紛大喊「火燒車啦」，駕駛見車子後方已成一片火海，立刻將車停靠路邊後逃生，並打電向119通報。消防人員即時抵達，再5分鐘內將將火勢熄滅，並在7點37分完成救火任務。不少經過當地的民眾見狀不禁毛毛的表示「是不是鬼門開好兄弟等不及，跑來要錢了呢？」

燒金紙是台灣傳統的民間習俗，又可以稱之為冥紙、金銀紙等等，它的使用方式是以火來焚化進行，多數是在道教的宗教儀式進行。金紙一開始用於大陸地區，是為了祭拜祖先的用途，也是為了弔祭祖先，同時保佑家裡平安不受危險。在早期有人去世後，晚輩會以真錢的方式來做為陪葬，然而因經常遭到不肖人士的竊取，演變成以金紙方式來陪葬，因古代觀念是神明皆由人修行成仙的道理，逐漸讓世人有了金紙是燒給神明用的錢觀念存在。

(中時新聞網)