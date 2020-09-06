沒想到台灣夏季籃球挑戰賽的冠軍戰，竟會變成一面倒比賽！裕隆納智捷6日靠著5人得分上雙，終場76比64輕取台啤摘冠，拿下大會MVP的「男模」呂政儒表示，「這次比賽算是期中考，用來測試我們從6月辛苦練球至今的訓練成果！」

上季SBL總冠軍賽搶7大戰不敵台啤的裕隆，如今藉由夏季挑戰賽奪冠，也算另類復仇，裕隆總教練邱大宗表示，「我們很努力打比賽，也試著證明或改變什麼，整體檢測很成功，特別是我們帶著1敗，不拿100分，90分就很好了。」

對於呂政儒這名愛將在球隊的價值，向來相當幽默的邱大宗，竟用「糖果」形容呂政儒在場上的功能，「政儒就像做個吸引蒼蠅過來的糖果！我一直都在要求他，尤其是碰上比較強的對手，我對政儒要求更多，畢竟他要在場上扮演領袖。」

至於整場冠軍戰幾乎沒有還手餘地的台啤，總教練周俊三賽後無奈表示，「很清楚！薑是老的辣，裕隆有著資深球員帶動，斑霸表現也不錯，看來還是無法擺脫黃皮膚害怕黑皮膚的心理障礙，但我們傷兵真的太多了，也造成訓練效果欠佳。」

接下來每個月都有重大籃球賽事，分別是10月13日在台大與板橋體育館舉行的運彩盃，以及11月11日的花蓮觀護盃，接著12月初就要迎接SBL新球季的開打，所以等於4支SBL球隊幾乎沒法好好休息，只能等待接連籃球賽事登場。

(中時 )