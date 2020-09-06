國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，蔣萬安已表態參選下屆台北市長。但是蔣萬安受訪時並未鬆口，僅表示現階段還是以立法院為重心。有PTT網友問「蔣萬安、韓國瑜拚北市長初選，誰會贏？」底下不少網友都選韓國瑜。

網友在PTT政黑版貼文表示，一個是血統純正的蔣家後代、一個是國民黨有史以來最強的庶民代言人，兩大王牌在北市初選對決，到最後誰能勝出，代表國民黨參選呢？想到韓總在高雄被民進黨的主場優勢罷免，不如回到溫暖的台北東山再起，為2024再戰總統做準備。

底下網友紛紛選擇韓國瑜，並表示別小看24小時守在電話旁的韓粉意志。

網友回應表示，「去年三重韓國瑜造勢場合，蔣萬安能有30%能量？」、「頂尖對決，一定很刺激。」、「韓導年初在台北市拿的票比連勝文、丁守中都多。」、「畢竟是有500萬票的硬實力，跟那個同溫層小雞不能比。」、「不如蔣韓結盟，2022蔣市長 2024韓總統。」

不過也有人認為，「韓國瑜會選桃園市長 不會跟蔣萬安搶。」、「台北蔣萬安、新北侯友宜、桃園韓國瑜，畫面太美我不敢看。」

(中時新聞網)