鬥到底3X3城市爭霸戰總決賽6日在台北信義香堤廣埸盛大展開，今年活動請到「舉重女神」郭婞淳站台，除了分享自己籃球夢之外，也不忘以舉重世界紀錄保持人的身分鼓勵球友們堅持夢想，更在活動中與現場球迷進行趣味投籃挑戰賽展示過人球技。

今年總決賽同樣集結各城市好手齊聚切磋，除了有去年的前三名種子隊伍強勢回歸之外，總預賽積分冠軍「Super Toast」以及第3年問戰的「美芝堡早餐店」，都以高超的球技與驚人的體力及體力展現挑戰冠軍決心，挑戰今晚總決賽的最終王座。

曾經參與籃球校隊的郭婞淳，在訪談中分享，自己曾因重要比賽的進攻機會中錯失得分機會，在她心中留下極大的陰影。不放棄運動的郭婞淳重振旗鼓後全心投入舉重領域，成為59公斤量級舉重世界紀錄保持人。

郭婞淳感性表示，「不管是籃球或是舉重，都曾讓我挫折與失敗，但在該堅持的地方不妥協，就能看到更好的自己。更表示這類型的業餘街頭賽事是業餘籃球愛好者很好的舞台，如果以後有機會也想邀朋友一起組隊參賽。」

郭婞淳表示，籃球就是一個仰賴團隊合作的運動，球員們必須要有良好的默契才能打出精彩比賽，同時，喜愛籃球的她也透露，自己仍然會趁訓練之餘的空檔練習投籃，在不同籃球賽場邊也可看到她的身影，以進場看球的實際行動支持籃球運動。

(中時 )