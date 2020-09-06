南韓首架自行研發的KF-X戰機預訂明年上半年完成組裝，接下來要進行為期5年的測試。（圖／韓國國軍）

南韓近日已開始組裝其自主研發的首架KF-X原型機，預計原型機將於明年上半年亮相。戰機承包商南韓航空宇宙產業（KAI）公司同時也公布了目前正在組裝線上的KF-X，機上將裝載韓國自主研發的有源相控陣列雷達（ASEA）。這意味著研議多年的南韓國產第5代戰機正一步步走向實現，對已決定自行研發第5代戰機的日本來說，南韓KF-X的進度構成了相當大的壓力。

據《韓聯社》報導，這是南韓自2015年12月起投入研發後，時隔5年後終於著手組裝。在戰機部件中，南韓自主研發的機載有源相控陣（AESA）雷達試製品已於上月出爐。首架原型機組裝預計於明年上半年亮相，隨後軍方將進行為時5年的地面和飛行測試，爭取在2026年完成所有研發工作。

南韓展示KF-X隱形戰機模型，引來不少參觀人潮。KF-X如果能依時程趕在日本新一代戰機之前完成，將是亞洲地區除中國大陸之外第2個完成自製隱形戰機的國家。（圖／Republic of Korea Armed Forces)

報導指出，南韓開始組裝自主研發的新型戰鬥機的原型機，對南韓的國防工業來說是具有里程碑意義，如果能依時程趕在日本新一代戰機之前完成，將是亞洲地區除中國大陸之外第2個完成自製隱形戰機的國家。

南韓自2015年以來一直致力於研發國產先進戰機，以取代南韓空軍日益老化的F-4和F-5戰機。南韓國防採購計畫管理局的表示，新一代戰機在去年確認設計後，韓國航空航太工業公司（KAI）就開始在距首爾以南440公里的工廠裡進行首架原型機的總裝。

南韓自主研發的機載有源相控陣（AESA）雷達試製品歷時4年研發，終於在8月初完成試製品，將使用於韓國新型戰機KF-X專案的核心雷達系統。這款被譽為「戰機之眼」的AESA雷達可同時形成近千個獨立波束，有效監視跟蹤多個目標，在空戰中發揮搶先識別敵機和鎖定地面目標的作用。

據南韓官方提供數據，KF-X戰鬥機最大飛行速度1.8馬赫，航程2900公里，最大有效載荷7.7噸，能夠攜帶多種類型的武器彈藥。

(中時新聞網)