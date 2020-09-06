來自紐約大學研究生的警告！蔡英文當台灣人笨蛋？！Warning from top students of New York University.比特王出任務專訪

民進黨近來的美豬爭議引來全台輿論沸沸揚揚，大家都害怕自己未來會吃到帶有瘦肉精的美豬，對此，來自紐約大學的研究生林家興接受網紅比特王的訪問，指出民進黨政府這次的「談判」簡直失敗，直呼「難道他們當台灣人都笨蛋嗎？」

林家興認為，民進黨開放美豬的決定不經過立法院，打算直接利用行政命令強行闖關就相當離譜，不經過民意審核、不讓反對黨提出意見，就這樣逕自對美國提出的交易全盤接收，沒有民意做後盾、沒有反對派的壓力做理由，要怎麼爭取對台灣的最大利益？這讓林家興百思不得其解。

而民進黨現在真的準備好開放美豬了嗎？林家興指出，目前法規上對於產品的來源地標示還尚未齊全，國人平常時用的絞肉食品又沒有辦法做出完全正確的標示，最後到底會有多少人吃下含有瘦肉精的豬肉？難道這些人都是次等公民嗎？

林家興提到，儘管現在的國際局勢、產業鍊重組等問題，可能藉由開放美豬來加入談判這個過程沒有辦法避免，但是民進黨這次不與民眾溝通、背叛民眾的行為實在是太粗糙，完全沒有民主國家政府該有的素養！

(中時新聞網)