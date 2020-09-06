謝忻8日晚間將參加在國家音樂廳舉辦的莊敬高職音樂科《聲聲不息》演出，她6日受訪表示：「這一次是莊敬校長，也是我以前的大提琴老師，邀請我回來一起共襄盛舉，所以一口答應，沒想到她傳給我十幾頁的譜，這才發現大事不妙。」但她也坦言這幾天都跟學生們一起團練，內心蠻澎湃，「覺得時光好像倒流到25年前。」

謝忻在管弦樂團擔任長笛演奏，「因為這個其實有點難度，我也算蠻久沒有碰長笛，於是把舊的長笛趕快拿去修，被店家說這支乾脆丟掉算了，修理要好幾萬元，最後直接很闊氣買了一把新的，就是為了演奏會使用。」她坦言這幾天有通告完全沒時間練習，加上又去爬山，所以乾脆把長笛帶到山上吹，「完全沒有禁忌」。

至於先前傳出始終守候在旁的曖昧對象當天是否現身，謝忻笑說：「有跟我周遭所有朋友明示有這個音樂會，狂發IG比自己的業配還努力拉票。」她預告當天將會專黑色素雅小洋裝，「不敢太顯眼，畢竟我的紅頭髮已經很顯眼了，希望大家可以看到有別電視上的我」。她提及母校也邀自己回去當客座老師，讓她相當開心。

(中時 )