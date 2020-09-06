中方4日在酒泉衛星發射中心發射了可重複使用的試驗航天器，據新華社報導，它在軌道飛行兩天後，6日順利返回預定的著陸場。

而據「戰區」（The War Zone）網報導，美國空軍包商的太空追蹤網站（Space-Track.org）證實，中方的確成功發射了這陸版X-37B試驗機。

新華社說，這次試驗成功顯示，中國可重複使用航天器技術獲得重要突破，將來可為和平利用太空提供更便捷廉價的交通。

(中時新聞網)