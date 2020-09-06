從事太空秘密任務 美證實已有陸版X-37B試驗機 20:312020/09/06 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國X-37B試驗機 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中方4日在酒泉衛星發射中心發射了可重複使用的試驗航天器，據新華社報導，它在軌道飛行兩天後，6日順利返回預定的著陸場。 而據「戰區」（The War Zone）網報導，美國空軍包商的太空追蹤網站（Space-Track.org）證實，中方的確成功發射了這陸版X-37B試驗機。 新華社說，這次試驗成功顯示，中國可重複使用航天器技術獲得重要突破，將來可為和平利用太空提供更便捷廉價的交通。 (中時新聞網) #試驗航天器 #X-37B #中國大陸 #太空 #突破 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 白宮國安顧問撂狠話：陸最積極干預美大選 恐面臨嚴重後果 12:422020/09/05 國際 港銀行積極物色合規專家 以應陸美制裁政策 10:592020/09/06 兩岸 國家隊混陸製口罩引發爭議 前太陽花成員揭重大弊病 08:542020/09/06 政治 白宮命聯邦機構 清查所有涉陸資金 04:102020/09/06 兩岸要聞 梅西證實續留巴塞隆納 對球團主席仍難掩怒氣 04:112020/09/05 體育 盤點抗陸籌碼？白宮令政府部門查清所有對涉陸經費 09:522020/09/05 國際 長榮推中秋賞月專機 波音787載客 13:122020/09/06 旅遊 陸創業板註冊制造富報告 最小億萬富豪僅21歲 13:202020/09/06 兩岸 美鄉村替換陸製通訊設備 代價逾18億美元 04:102020/09/06 全球財經 從國家隊口罩混陸貨揭穿開放美豬牛危機 孫大千轟政府：可笑 09:412020/09/06 政治 軍事熱門新聞 從事太空秘密任務 美證實已有陸版X-37B試驗機 - 空軍 韓KF-X隱形戰機主體組裝線曝光 配備自產ASEA雷達 - 空軍 陸075兩棲攻擊艦對台發揮戰力 專家說還要等10年 - 軍事 日本計畫將「陸基神盾」置於船隻 卻不是神盾艦 - 軍事 陸運20生產線首曝光 全數位化技術直追空巴波音 - 軍事 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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