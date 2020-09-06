取自蔡英文臉書

陳其邁擔任高雄市長後，總統蔡英文今(6日)天第一次前往高雄。她說，她充分感受到，陳其邁帶領的市府團隊真的是「緊緊緊，會做事」，已經無縫接軌、全速開始衝刺市政了。「我們會中央地方一條心，努力來實現對高雄的承諾！」

蔡英文今天在臉書表示，高雄建設趕進度，要大家「緊來高雄大港橋看看！」今天是她在陳其邁擔任市長後，第一次來到高雄。充分感受到，陳其邁帶領的市府團隊真的是全速開始衝刺市政了。

蔡英文舉例，在產業轉型方面，陳其邁帶她到高雄的新地標大港橋，從橋上往市區看過去，「亞洲新灣區」就在眼前。「對於煥然一新的港區，其邁完整的產業布局構想，都一一開始推動了」。

在交通建設方面，她說，我們視察了高雄捷運岡山路竹延伸線的工程進度。透過前瞻預算支持，未來這條路線，將串連起南科高雄園區、橋頭科學園區及楠梓加工出口區的「南台灣科技廊帶」，既有利於招商，也能帶動北高雄的發展。

她謝謝「偉大的高雄市民」，給了我們「兩年拚四年」的機會。今天一整天，她在廟口、港邊，都遇到熱情的市民朋友。「我們會中央地方一條心，努力來實現對高雄的承諾！」蔡英文也貼上陪她視察建設的 交通部長林佳龍在大港橋上幫大家拍的自拍照，「請大家來評評分吧」。

(中時 )