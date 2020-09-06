一名33歲張姓已婚女公務員，2017年認識小自己9歲的許姓男子，兩人在某次國家考試相遇，國考結束後一起開車前往桃園摩鐵大戰，丈夫得知被戴綠帽，氣壞衝到摩鐵抓姦，結果竟遭到許男開車衝撞，導致腦震盪，小王許男事後還狡辯兩人是去摩鐵看書。

33歲的人妻張女，與24歲許男，兩人都是公務員，2017年7月9日，在一場國家考試的考場相遇，天雷勾動地火的兩人，考完後由許男開車載著張女，藉口要送她回家，卻將車子「不小心開進摩鐵」，上演人妻激戰鮮肉戲碼。

張女老公得知妻子偷吃，隨即衝到摩鐵抓姦，當時正將車子開出來的許男，看見張女老公站在前方，竟直接踩下油門衝撞，導致對方頸部、背部、四肢多處擦挫傷，甚至還腦震盪，氣壞的綠帽控告兩人偷吃，侵害他的配偶權以及傷害。

小王許男在法庭上辯稱，會與張女到摩鐵，是因為隔天還有考試，所以相約一起看書，並沒有發生性行為，至於為何會開車撞張女老公，許男說當天天色昏暗，將房卡還給櫃檯後，順勢將腳剎車放開，並非故意衝撞。

法官審理此案，經調查發現，摩鐵房內垃圾桶有保險套、衛生紙，上方還遺留許男精液、女性皮膚細胞，難認兩人沒有身體上親密接觸，最後判張女與許男，需連帶賠償老公50萬元；另外，許男還需支付醫藥費、以及精神慰撫金10萬4912元。全案可上訴。

(中時新聞網)