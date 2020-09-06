樂天桃猿與統一獅昨日2度因觸身球爆發板凳清空的大亂鬥，今日兩隊續戰，比賽中仍3度因投手控球不穩形成觸身球，2局下半施子謙對余德龍丟出直球，砸到對方的手臂上，由於時機敏感，施子謙立刻向對方脫帽致意，場邊的代總教練林岳平則露出淺淺微笑，不過幸好並沒有擴大爭議。

統一獅郭阜林昨日3度挨球吻，還成為中職新紀錄，比賽後半段2度成為板凳清空的導火線，賽後猿隊總教練曾豪駒強調投手都是正常配球，並非故意觸身，不過林岳平也為子弟兵抱屈，郭阜林自歸隊後5度遭觸身球，且對手都是桃猿，但他只能想辦法贏球，其他的苦吞忍耐。

今日球迷焦點都放在昨日的火爆場面是否會延燒，2局下半獅隊先發投手施子謙對上余德龍，失控直球打到對方手臂，余德龍跌倒在地，施子謙當下脫帽並微微點頭，表達並非故意失投，臉上也有自責表情，兩隊沒有因此引發暴動，比賽仍繼續，不過林岳平被攝影機拍到，在這敏感時機發生觸身球，露出耐人尋味的淺笑，讓網友熱議想知道餅總在想什麼。

除此之外，卡本特在3局上半也對獅隊主力陳傑憲丟觸身球，7局下半林其緯則是挖地瓜球反彈後打到嚴宏鈞的腳，總計此戰共出現3次觸身球，不過都沒有擴大成亂鬥。

施子謙丟出觸身球後，向對手致意抱歉。（陳麒全攝）

統一獅陳傑憲也遭觸身球打中。（陳麒全攝）

(中時 )