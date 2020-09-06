民進黨突襲宣布將要以行政命令開放含有瘦肉精的美豬，讓全國輿論譁然，民眾都不希望自己吃到含有瘦肉精的豬肉，紛紛對於政府的「不交流」相當不滿，對此，台北市議員羅智強更點出，民進黨在開放瘦肉精的「計算單位」上面動手腳，痛批政府根本就是在騙人，質問陳時中「心中真的有人民？」

羅智強在臉書上發文指出，民進黨這次宣布要開放美豬的條件為「豬肉內測出含有瘦肉精劑量低於0.01ppm」，與國際標準的「ppb」計量不同，儘管在計算中，「0.01ppm」與「10ppb」相等，但是因為在測量上會有四捨五入的問題，所以6ppb跟14ppb的測量結果都會是「0.01ppm」，所以台灣的美豬瘦肉精標準實際上是14ppb，比codex標準超標40%！

這種文字上的爭議、漏洞，就是法條進入立法院後需要被民意逐字審核、逐條檢查的部分，如今民進黨政府利用行政命令，跳過立法機關，這樣子的法律，真的能夠讓民眾放心嗎？

羅智強痛批創造出這個漏洞的民進黨，認為這根本就是故意的，陳時中居然連瘦肉精也要用數字欺騙大眾，到底心裡有沒有台灣人民？民進黨執政一騙再騙，除了騙人，到底還會做甚麼？當民眾吃下比他們所說的「國際標準」還要高劑量的瘦肉精時，他們的良心會安嗎？

(中時新聞網)