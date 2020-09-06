從5月25日喬治佛洛伊德事件爆發後，奧勒岡州波特蘭市就持續發生民眾抗議種族主義，現已達到第100天，波特蘭的抗議者持續不散，並且再次發生警民衝突，群眾向警察投擲石塊和煙火製作的炸彈，而警方在周六晚上使用催淚瓦斯，幸好情況都不嚴重，僅有一人受傷。

路透社報導，波特蘭市警方在推特上表示，抗議者聚在該市的東南方史塔克街，情況已嚴重到可稱的上是「暴力騷亂行為」，群眾向警員投擲著火的炸彈，炸傷了至少一名社區成員，他身上著火燙傷，之後趕緊送醫。

波特蘭夜間抗爭，汽油彈的火光與催淚瓦斯煙霧，如同戰地。(圖/路透社)

奧勒岡當地報紙報導，警方隨後動用催淚瓦斯以驅散集會人群，估計抗議者人數約為400人。

波特蘭已經舉行了超過三個月的夜間抗議活動，有時還算和平溫和，但有時示威者與警察之間、以及左右派之間會發生了暴力衝突。

警方說，他們已經逮捕最明顯的滋事份子，但沒有提供身分。

其他州也有相似的抗爭活動，包括肯塔基州的路易斯維爾(Louisville)發，當地警察也動用用催淚瓦斯驅散抗議者。

美國總統川普在上周三簽署了一份備忘錄，計畫要削減聯邦政府對發生重大夜間抗爭，而當地政府平亂不力城市的資助，其中就包括波特蘭，他認為許多地方政府與警察對平息亂事不夠用心。民主黨總統候選人喬·拜登（Joe Biden）對此不以為然，他指責川普這些言詞與舉措是在火上添油。

(中時新聞網)