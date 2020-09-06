女子持刀自殘，甚至使用強力膠把自己的陰道黏起來，目的是要設局誣陷前男友，但是絕局卻是害慘了自己！

根據《鏡報》和《每日郵報》報導，這名叫做來自西班牙、叫做瓦內莎（VanesaGesto）的女子，自稱2016年10月在住家外被前男友伊凡（Ivan Rico）綁架，她被塞進一輛黑色轎車，過程中飽受侵犯和折磨。這瓦內莎指控，伊凡強行把強力膠擠進她的陰道，她最後是半裸被拋棄在本維夫雷（Bembimbre）。

檢調單位卻識破瓦內莎造假的「被害遭遇」！（圖／翻攝自Daily Mail FB）

不過檢調單位卻識破這場造假的「被害遭遇」！原來他們調閱了超市的監視器畫面，發現瓦內莎自行購買強力膠和綁架工具，包括她為了捏造指控自殘的刀子。此外，警方調查發現，所謂的「軟禁地點」附近，唯一被拍攝到的行經車輛是隸屬於市政府的卡車，揭穿瓦內莎的犯行！

36歲的伊凡洗刷罪名獲釋，而瓦內莎則被西班牙媒體稱為「強力膠騙子」，她的律師艾蜜莉亞（Emilia Esteban）也不願幫她打辯護。經萊昂法院宣判，瓦內莎的2項捏造罪名成立，判處10年有期徒刑，除了入獄服刑，她還必須賠償前男友2.5萬歐元，折合新台幣約87萬元。

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(中時新聞網)