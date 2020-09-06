國土計畫法強調土地正義、環境正義達到都市區域平衡發展目標。市議員黃馨慧6日抨擊說，農地工廠臨時登記再延20年，農地逐年消失、拆除速度趕不上違章新增案數，台中國土計畫法恐空有「美麗願景」？都發局說，中市以「持續輔導舊案、杜絕新案產生」2大原則，作為國土計畫全市未登記工廠處理指導原則。

黃馨慧表示，中央政府一再強調要做到土地正義、環境正義，此話言猶在耳，卻隨即修改「工廠管理輔導法」，將農地工廠登記2020到期後再展延20年，台中「國土計畫法」會不會淪為「空中閣樓」卻無法執行？市府如何讓都市真正落實區域發展平衡、所得財富平均分配？

黃馨慧說，全台未登記工廠6.4萬家，台中佔30％約1萬9000家，雖政府合法展延期高達20年，但問題並未解決只是遞延。如中小型違章工廠跨入工業區門檻太高導致難以合法化，土地使用分配與農地糧食危機，市府政策不該「模稜兩可」？輔導廠商合法化不能「顧大不顧小」造成民眾無所適從，根本還是應該釐清國土計畫本質為何？

都發局指出，市府配合內政部「全國國土計畫」、經濟部「修訂工輔法」及農委會「遏止農地違規工廠」等部會政策，以「持續輔導舊案、杜絕新案產生」二大原則，作為「台中市國土計畫」全市未登記工廠處理指導原則；「台中市國土計畫」目前由內政部審議中，針對輔導未登記工廠用地問題，將透過空間引導，兼顧維護農地及產業發展。

對於群聚的未登記工廠，經發局已就需輔導區域，規劃近5年內市府將開發的產業園區，包括太平、潭子聚興、神岡豐洲科技園區、擴大神岡、大里夏田、大里塗城、台中港農業區、烏日溪南等作為輔導原地，並將周邊未登記工廠進駐集中管理；未來將透過「台中市國土計畫」每5年通盤檢討，持續增設產業園區，輔導未登記工廠進駐。

都發局強調，針對非群聚的零星或其它地區業者，市府將透過受侵擾都市計畫農業區變更(大里、太平、烏日、霧峰；豐原、潭子、大雅、神岡等地區)、利用閒置工業區土地等方式，作為遷移使用與原地合法經營。

(中時 )