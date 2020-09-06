中信兄弟今（6）日在台中洲際球場繼續迎戰富邦悍將，原本期望魏碩成發揮奇兵的效果，結果他只投2.1局就失掉5分，在比賽前段就陷入落後局面，只能苦苦追趕。終場富邦以6比3勝中信，中止最近的3連敗，魏碩成吞敗，戰績1勝2敗。

富邦先發洋投索沙投完7局，雖被敲11支安打，但三振7次，只有1次四壞球，危機處理能力頗佳，只失3分，以優質先發拿下第9勝（4敗），賽後也獲選為單場MVP，是富邦陣中最穩定的先發投手。

打擊方面象隊安打11支比富邦還多2支，前8局每局都有安打，但只在第3局、第5局下合計得到3分，無法追平比數。扛第3棒的許基宏4安打2打點、開路先鋒王威晨3安打，兩人都是猛打賞演出，許基宏追平個人單場最多安打紀錄。

富邦則以首棒開路先鋒李宗賢3安打2打點，也是猛打賞演出，表現最搶眼。攻勢集中在第2、3局，用5支安打加2次四壞球攻下5分奠定勝基。中信在第3局啟動牛棚後，平心而論5名投手表現稱職，合力投6.2局，只有蔡齊哲失1分。

富邦牛棚2名投手也沒失分，其中陳鴻文解決4個出局數，投1.1局拿下第15次救援成功。

(中時 )