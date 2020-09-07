美國零售業8月不斷增聘人員，因為愈來愈多商家重新開門營業，和愈來愈多民眾走出家門消費，人氣回籠讓店家必須增加人手來因應買氣回溫。

勞工部上周五的數據顯示，包括商店、加油站、和汽車經銷商等零售業者，8月經季調後增聘24.9萬人，當中將近一半人員是由沃爾瑪等大賣場、電器、家電、傢具和園藝等零售商雇用。

新冠肺炎疫情讓美國實施嚴厲封閉措施，迫使零售商在3月和4月間累計裁員約240萬人，但隨著買氣回溫而增加雇用需求，讓之前因疫情而被裁撤的職務，目前已雇用回來約170萬人。

由於疫情仍讓民眾對旅遊和上館子等態度謹慎，因此把多出來的錢轉向購買電子設備、家庭用品和在家裡煮食，讓與之相關的零售商受惠。

據商務部資料，民眾在7月扣除餐飲後的整體消費金額年增5.8％，專家認為消費回升的部份原因，跟政府向每位成年人派發1,200美現金，和增加失業救濟補助等來維持消費力有關。但疫情相關的失業補助措施已在7月底結束。

由於民主與共和兩黨在新一輪振興措施的立場上僵持不下，因此國會無法在夏季通過新措施來刺激經濟。

外界擔心在疫情繼續肆虐和經濟仍然疲弱下，若沒有新措施支撐，消費者需求可能下滑，從而減少零售商雇用人手。

專家警告8月零售業增聘數據可能已被疫情扭曲，結果經季節性因素調整後，可能讓數字表面看來較實際狀況來得強。

零售業過去在8月雇用情況通常是持平或減少，只有進入秋季而接近年底傳統假期消費旺季後，才會明顯增聘人員來因應。

但疫情嚴重衝擊經濟，政府被迫重手推出振興措施來救經濟，讓正常的季節模式走了樣，無法呈現真實情況。

(工商 )