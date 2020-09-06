巴西一名24歲男子法迪尼（Guilherme Fadini）在8月時帶女友坎波絲（Larissa Campos）到索羅卡巴河（Sorocaba River）郊遊，並且求婚成功，2人還開心地合照留念，沒想到不久後法迪尼就在玩水時不小心溺斃，即便坎波絲立刻報警，搜救人員從水中撈出的只有法迪尼的遺體，瞬間從求婚成功的天堂跌入地獄。

根據《太陽報》報導，住在巴西聖保羅的24歲男子法迪尼與25歲女友坎波絲2人交往已久，對於一起生活的未來早有共識，2人也針對結婚、婚姻後的生活等有過多次討論，早已向對方互許終生。法迪尼因此與朋友一起精心策劃要向坎波絲求婚，他帶著坎波絲和朋友一起到索羅卡巴河遊玩，他拿出準備已久的鑽戒向交往近2年的坎波斯求婚，求婚成功後2人還開心地留下合照，沒想到這竟是2人此生最後的合照。

求婚成功5分鐘後，法迪尼興奮地和朋友提議比賽渡河，然而法迪尼跳下水後沒多久就突然消失在水面上，嚇得所有人急忙報警，但即使救難人員及時出動救援，還是花費1個半小時才將法迪尼的遺體打撈出來。

短短5分鐘對坎波絲而言，彷彿從天堂跌進地獄，她心痛地表示，「法迪尼下水前還親吻我的額頭，他脫下襯衫，和我們的朋友一起跳入水中，他說他愛我，要我等他回來」，但一瞬間卻天人永隔，讓她難以接受。2人原先規劃好的未來、婚禮、共度一生的承諾全都化為泡沫，如今她只能開始慢慢習慣沒有法迪尼陪伴的日子，「我只想告訴我的天使，總有一天我們會在天堂相遇的」。

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(中時新聞網)