有網友貼出工人師傅在捷運上屈身坐在自己的油漆桶，讓不少人敬佩，也吸引萬人按讚。(圖擷取自爆廢公社公開版)

行行出狀元，各行各業都有值得我們尊敬、學習的地方。今(6)日有網友分享，自己在捷運上遇到一名工人師傅，可能是擔心身上的衣褲會弄髒座位，於是選擇坐在自己的油漆桶上。讓網友感動表示，「他是身髒心不髒，有人是身體乾淨心卻很髒。」

原PO在臉書社團《爆癈公社公開版》上以「今天還真的讓我遇到做工的人」為題表示，自己在捷運環狀線上遇到一名工人師傅，可能是怕自己會弄髒座位所以屈身坐在自己的油漆桶上，讓他看了感動的說，「人人都是用汗水換新台幣，職業不分貴賤。」。

這一幕曝光後也吸引1.2萬人按讚，許多網友也敬佩留言，「尊敬這樣的長輩，辛苦您了！」、「只有品性才是值不值的人尊重的要點，並非身價」、「這位師傅，您辛苦了」、「你辛苦了，做工的人，向你致敬。」但也有幽默的網友說，「這你就不懂了，其實是油漆桶比較好坐」、「其實這樣蠻素洗(舒適)的。」

此外，許多心有戚戚焉的網友說，「我做工我驕傲，賺著血汗錢，養著最愛的家人」、「我爸也是油漆工，身上沾滿油漆斑點顏料，努力靠雙手養大我們」、「我老公就是做工來養活我跟三個小寶貝，加油！」

(中時新聞網)