樂天桃猿與統一獅系列戰，昨日的觸身球沒有再延燒，猿隊靠手感火燙的朱育賢雙響炮奠定勝基，加上獅隊投手連環爆，壞球連發，讓猿隊最後以12比3贏球，拿下近期4連勝、對戰統一獅5連勝，戰績排名也大洗牌，猿隊拉下獅隊，與富邦悍將並列戰績龍頭。

猿隊朱育賢在2、3兩局都敲出2分彈，連2打席開轟，也是近4場敲出第5轟，本季累計24發全壘打，與蘇智傑並列聯盟第2，僅落後林安可的26轟。此外他今日繳出3支3猛打賞，另有2次保送，上壘率百分百，個人貢獻5分打點，獲選單場MVP。

7局下半統一獅投手遇上大亂流，前後共動用3任投手才結束此局，獅隊投手四壞球連發，出現4次保送、1次觸身，讓猿隊僅靠4支安打就打了12人次、灌進7分大局，將領先擴大。

其實今日卡本特控球也不算好，壞球比例高，主投6局有5次保送，不過獅隊卻總是缺乏關鍵一擊，尤其3局上半，林祐樂二壘打後，卡本特對陳傑憲投出觸身球，接著吳桀睿獲保送形成滿壘，獅隊無人出局情況下，卻只靠高飛犧牲打拿到1分，相當可惜。

8局上半則是靠林安可、郭阜林長打串聯，以及蘇智傑高飛犧牲打，攻下2分。9局上半，昨日觸身球的主角郭阜林敲出2分炮追分，用球棒回應非議，不過獅隊仍無力追趕，猿隊以12比5贏球，系列戰橫掃統一獅，超越統一獅，與富邦悍將並列下半季戰績第一。

樂天桃猿卡本特拿下本季第7勝。（陳麒全攝）

統一獅先發投手施子謙。（陳麒全攝）

樂天桃猿朱育賢單場雙響炮，貢獻5分打點。（陳麒全攝）

(中時 )