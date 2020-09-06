半自助餐主菜「紅燒上湯鮑魚」。（北投亞太飯店提供）

中秋禮盒「丹鳳月影鳳梨酥」。（北投亞太飯店提供）

初秋微涼，是輕旅行、爬山、泡溫泉的好時節，已有不少人規畫中秋、雙十連假的出遊行程，北投亞太飯店推出「月光溫泉之旅」住房專案，白天擁抱蓊鬱山景，夜晚可享客房的獨立湯池，即日起至9月20日前訂房享早鳥優惠9折，10月1日至10月、11日連假期間，1泊1食8900元起，1泊2食9900元起，續住第2晚再送3000元折抵優惠。

此外，北投亞太飯店第3屆中秋月光音樂會將於10月1日中秋節時舉辦，「月光場」於晚上7點30分於飯店大廳廣場登場，享受山林環繞的夜色，聆聽歌手LIVE演唱、與家人伴侶共賞秋月；「池畔場」10月2日、3日晚上8點在池畔Lounge舉辦，房客一同體驗趣味競賽，獎項為限量手工版「丹鳳月影鳳梨酥」。

秋季套餐新菜上市，來自香港的主廚陳俊賢，擅長以粵菜結合台菜手法、搭配當季新鮮食材，創作新式粵菜；秋季推出的「綠漾套餐」改採雙主菜，售價1080元起，主菜「甘露蒜香明蝦」鮮嫩彈牙，搭配撒上乾蝦卵提味的麵線，「東坡和牛臉頰」以東坡肉料理手法燉煮，搭配中東口袋餅，饕客一餐可享海鮮、肉品的鮮味柔嫩。此外，10月1日至3日半自助晚餐，主菜為「紅燒上湯鮑魚」，自助餐台提供綜合燒烤，房客參與月光音樂會亦可免費兌換啤酒。

業者表示，中秋禮盒「丹鳳月影鳳梨酥」為師傅手作，並嚴選台灣土鳳梨，酥皮採用日本麵粉、法國鮮奶油、加上少許鹹蛋黃製成，入口酸甜增添鹹香提味。限量販售、每盒定價550元，即日起9月13日前預購，每盒499元（9折），團購最高享78折，預購商品須於提貨日1星期前全額付清，訂購滿6000元宅配免運。

(中時 )