新北市長侯友宜為捷運板橋站B1的街舞專屬空間揭幕。（王揚傑攝）

新北市文化局與台北捷運公司合作打造優化街舞練舞空間，今（6日）晚結合實境街舞節目《FUN舞新北》，在捷運板橋站B1舉行開幕首映會，由新北市長侯友宜親自揭幕，市議員黃林玲玲、葉元之也到場祝賀，侯友宜鼓勵年輕舞者在舒適的環境盡情創作，為人生留下美好的回憶。

新北市文化局表示，設在板南線捷運板橋站B1的藝文街舞專屬空間，特別請來「3D冰層圖」Ash Design／壹肆設計親自操刀，打造一個舒適、交通便利、充滿藝術的練舞場地。

此外，市府預計於2022年在新北市境內捷運場地內建構9座兼具便捷與舒適的練舞場地，並結合現有94個校園練舞空間，提供給新北147個熱舞社團使用。

侯友宜表示，實境街舞節目《FUN舞新北》結合了新北市的練舞環境，希望大家透過youtube看到新北市有這麼舒適、便捷的練舞場地，年輕朋友可多加利用，讓市府成為大家實現夢想背後的力量。

(中時 )