民進黨立委王定宇。(本報系資料照)

政府將開放美豬、美牛進口，衛福部訂出美豬萊克多巴胺標準，台北市長柯文哲6日直言，台灣豬市價和美豬價差15元，最後就是窮人會買。對此，綠委王定宇批評柯P有階級歧視，但有網友則表示，請王定宇不要為反對而反對。

柯文哲今出席活動被問到美豬萊克多巴胺殘留容許量時，他回答，1公斤的美豬價格30元，台灣1公斤豬肉是60元，相差30元，若再加上運費，美豬與台灣豬市價每公斤約可差到15元，「最後誰會買？就是窮人。」

王定宇在臉書上反駁柯文哲，並指出，價格就講錯了，但先不細究這點的話，會發現這樣說的人，他的邏輯是價格差距就會形成「低價肉是窮人吃」的概念，但是他可能忘了一個重要的數字，加拿大豬肉佔台灣市場9%，價格比美豬便宜約15到20元，如果價格便宜就會有所謂的「窮人在吃」，那也不會是美豬，而是早已進口多年的加拿大豬。

王定宇認為，食品安全不應該有貧富階級的標籤，這種數字漏列、階級歧視的話語，不要不經心就拿出來。

網友們則表示，「的確窮人會比較選擇便宜的肉品，柯沒有很好但比起你們這種藍綠官腔的態度他講的是實話，麻煩王定宇委員不要跟王浩宇議員越來越像，為了反而反，看事情說話，學學林淑芬」、「窮人...也就是社會底層人員，剛好也是最支持民進黨的那個族群」、「然後窮人繼續投綠綠，美豬就推給萬年馬維拉就好」。

(中時新聞網)