不少宗教信仰都相信人有靈魂，死後會存在任何地方，命理師廖美然也分享自己故鄉的故事，是一個母親「不甘往生」，糾纏不孝子的事件，詭異到令人毛骨悚然。

廖美然在節目《新聞挖挖哇》透露，人往生後會停留在某個記憶或某個空間，主要是因為捨不得、放不下，或是不甘心，她分享自己故鄉裡有個媽媽，年輕時就喪夫，她辛苦撫養兒子長大，想說只有一個兒子能依靠，就把財產先過戶給兒子。

未料，等她老了之後，健康出現狀況，鄰居也發現她瘦很多，皮膚也變得很黃，她也常跟兒子說胃很痛，想請兒子帶她去看醫生，沒想到兒子竟回「妳不要這樣裝病好不好」，就不帶她去醫院。

鄰居也勸兒子帶媽媽去大醫院檢查，但兒子堅決不要，也不准老婆幫忙，他更把老母親關在房間裡，「怕說萬一什麼大病，住院可能要花錢」，結果鄰居們一職聽到老母親病重發出的呻吟聲，漸漸就無聲無息，「後來就過世了，好好的人把她放到死」。

之後辦喪事時，兒子卻每晚都做惡夢，喊著「我不是故意的，原諒我」，出殯後更到媽媽房門前下跪磕頭，「你原諒我，我拜託你原諒我，不要一直來嚇我」，老婆看到後試圖要帶他去宮廟找辦法解決，但兒子「心裡有愧，不敢面對神明」，也不願意去。

沒想到一個月過後，兒子被發現「跪死」在媽媽房門前，讓外界懷疑是兒子太不孝了，媽媽才會如此不甘心。

(中時新聞網)