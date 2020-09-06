國民黨今天召開了全代會，黨內多位大咖出席，而會中也確立了未來國民黨將繼續堅持「九二共識」的基礎與對岸交流，但因為現在國民黨最缺乏的就是年輕人的支持，對此有人質疑，這樣的論述是否能夠吸引年輕人接受國民黨。

對此，國民黨智庫副董事長連勝文回應表示，九二共識的基礎是兩岸「求同存異、擱置爭議、爭取雙贏」，過去十多年來都是秉持著這樣子的精神，保持兩岸的和平發展，相信這儘管再過十年也不會過時。相信每一位負責任的執政者都應該保持著這樣子的態度，朝著正確的方向前進。

而對於「年輕人是否接受」這個問題，連勝文認為，相信年輕人會接受的，因為沒有人想要打仗、沒有人希望兩岸劍拔弩張、軍機在海峽間飛來飛去，相信不少的年輕人應該都希望兩岸可以和平共存的。

而對於兩岸之間的交流，連勝文表示前立法院長王金平今年將赴陸參與海峽論壇就相當正確，他也樂見其成，表示王院長可以赴陸與對岸溝通，代表著國民黨在與對岸溝通的這方面有著民進黨無可取代的地位，這在未來對抗民進黨的路上相當的重要。

(中時新聞網)