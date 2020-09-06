國民黨全代會今年提供80元的鐵路便當。(翻攝自《中評社》)

國民黨二次丟掉執政權，又面對黨產會凍結資產，今年底預估會有1.2億元資金缺口。由於經費不足，國民黨全代會4年前還是吃一桌3千元的合菜，今年只能吃80元鐵路便當。

國民黨今年全代會在國父紀念館舉行，全台各地約1200位黨代表齊聚開會。據香港媒體《中評社》直擊，中午休息時間，國民黨直接在國父紀念館外廣場搭3個大棚子，由志工分發鐵路便當。國民黨提供的是80元的古早味鐵路便當，主菜是排骨，配菜有滷蛋、豆干和高麗菜等。

國民黨全代會午餐預算一年不如一年，預計年底還有1.2億的資金缺口。2016年在陽明山中山樓是吃每桌3千元五菜一湯的梅花餐；2017年吃250元仿台鐵鐵餐盒的「黨徽便當」；2018年降級吃百元餐盒；今年則是80元的鐵路便當。

本來因美豬進口爭議，全代會打算推出台灣豬肉大餐。但礙於經費與籌備時間不足，最後還是恢復原來規畫的鐵道便當，但是主菜指定排骨。

因台北天氣熱、高溫難耐，只靠幾支電扇降溫，有些人坐在階梯上吃飯、有些人則在棚下吃飯。很多黨代表吃到汗流浹背，深刻體會到在野的國民黨過小日子的困境。

(中時新聞網)