家庭教育真的很重要，最近學校才剛開學，很多班級會進行分班，一名媽媽在臉書上吐苦水，表示兒子剛分班，才剛到一個陌生環境，就被不認識的同班同學叫「乞丐」，只能在聯絡簿上訴說委屈，讓這位媽媽看了相當心疼，更是害怕之後兒子會遭到霸凌。

女網友在臉書社團「爆怨公社」PO文，一開始直言「我從沒讓孩子餓過，也沒少讓他們玩過」，日前卻在兒子安親班聯絡簿上，看到兒子寫下「因為家裡窮，所以在學校有人說我是乞丐」，看到這段話女網友相當生氣，也替兒子感到委屈 ，「或許是童言童語，但這是哪裡來的認知，一轉頭看到我兒子就叫他乞丐」？

兒剛開學被嘴「乞丐」 嗆人同學身分曝單親媽也意外(圖片取自/爆怨公社)

女網友細問兒子情況，是否有跟同學提到家裡狀況，但兒子說剛分班都不認識，什麼事也沒有說，而這位同學坐在兒子前面，一轉頭就說乞丐，女網友不禁擔憂「今天剛分班就這樣，等到那位同學交到朋友成群結黨，不就一堆人一起叫兒子乞丐了」。

文章曝光後，許多網友打抱不平，認為小孩會講這樣的話，應該跟家教有關係，並安慰女網友不要想太多，「內心富足才是最重要的」、「這我會殺去學校，很容易形成霸凌要注意」、「反應出來讓老師去處理，看是學校哪個師生亂說的」、「你說我窮，還不是跟我讀一樣的學校？還同班」、「心靈貧乏的人才是真正的窮困」。

至於後續處理，女網友表示已經到學校了解狀況，說兒子是乞丐的同學，也是單親家庭，與爸爸、爺奶同住，但爸爸工作忙，平常都是爺奶照顧，女網友嘆「並不是說隔代教養不好，只是我覺得也許爸爸應該更關心小朋友多一點」、「工作養家很重要，但是我更不想錯過孩子成長的任何一個過程」，最後學校老師已經介入了解並著手處理。

(中時新聞網)