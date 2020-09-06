網紅林襄擁有甜美外型、傲人上圍，更因有些角度神似高雄市議員黃捷，屢上PTT表特板被討論，還被封為「兇版黃捷」，近來她準備推出寫真集，不時在社群網站釋出辣照，尤其日前一張穿比基尼騎馬的照片，南半球幾乎快掉出，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。

林襄日前發文透露，為了這次寫真的特別主題，在拍攝前先去馬場練習騎馬，還學了騎光背馬比較進階的技巧，幸好馬兒很溫馴，讓她不會感到害怕，也很順利的完成拍攝。照片中，林襄只穿著白色比基尼跨坐在馬背上，在沒有馬鞍和韁繩輔助的情況下，看起來還是坐的很穩。

林襄穿比基尼騎馬，南半球快掉出。（圖／翻攝自林襄IG）

吸睛的是，林襄的比基尼罩不住豐滿上圍，南半球幾乎快滑出，而她也努力撐住身體平衡自己，在馬背上擺出凸顯S曲線的Pose，完美秀出長腿、翹臀，順利完成側身回眸的性感動作。

照片曝光後，不少粉絲暴動留言「我要當馬伕」、「一定一堆人想當那隻馬」、「好辣」、「有開放報名當馬的環節嗎」，看到有人提問屁股是否會很刺？林襄就親回：「這隻馬太瘦，都是骨頭，坐起來真的蠻痛的」，雖然會一直魔到，但林襄表示一切都是為了最美的作品，分享難得的經驗。

(中時新聞網)