警方在事發的汽車旅館採證。（曹婷婷攝）

台南市仁德區某汽車旅館今天中午驚傳投宿侯姓男房客頭部中彈，警方初步排除外力介入，研判男子舉槍自戕，男子生前最後的IG動態PO出槍枝與子彈照片，寫著「原諒我的自私、讓我放過自己」，似乎透露尋短念頭，全案正由警方深入調查，南檢明天將相驗。

綽號阿猴的22歲侯姓男子有傷害前科，3天前由友人載至仁德區投宿這處汽車旅館，原訂今天中午退房卻沒消沒息，清潔工前往查探這才驚覺男子竟仰躺床上，且渾身是血，一旁還有一把槍，嚇得趕緊報案。

據了解，侯姓死者戶籍地在台南市東區，平時常出入賭場，外傳可能賭債，可能欠錢，但究竟是因債務輕生還是其他原因，仍待釐清。

男子疑似持改造手槍自戕，初步發現子彈疑從右側太陽穴貫穿至左後腦，右手食指有火藥煙燻痕跡，現場並無遺書，警方另也找到14發未擊發子彈，桌上還殘留些許K他命。警方除了調查侯男死因，也進一步追查槍枝來源。

(中時 )