新北市長侯友宜為「2020新北FUN街頭」街舞大賽的獲獎者頒獎。（板橋區公所提供）

「2020新北FUN街頭」街舞大賽今（6日）在市民廣場舉行決賽，今年除新增兒童霹靂舞競賽組別，並舉辦全台首場霹靂舞奧運積分賽，進入決賽的各組選手經過一整天的競技，晚間比賽結果出爐，新北市長侯友宜親自到場頒獎。

新北FUN街頭街舞大賽霹靂舞兒童組冠軍力喆，霹靂舞中學生組Jimmy, Aiden, Sophia，霹靂舞成人組Top Coalition；排舞賽兒童組冠軍HRC LADY GIRLS、亞軍HRC MINI KiDS、季軍童手童腳，排舞賽中學生組冠軍蘋果家族、亞軍HRC BEAST CREW、季軍BLACK JACK；排舞賽成人組冠軍HRC Hybrid Crew、亞軍實踐ㄎㄨㄢˊ、季軍Mask。

奧運霹靂舞積分賽女子青年組冠軍許馥雅、亞軍楊思婷、季軍Ru Ru，男子青年組冠軍高嘉佑、亞軍田遠詞、季軍吳定杰，女子成人組冠軍張雅涵、亞軍程聿寧、季軍楊巧薇，男子成人組冠軍Lilma、亞軍Quake、季軍國銓。

主辦單位板橋區公所表示，兒童舞者的表現近幾年來愈見優異，從團隊默契的排舞到高難度肢體動作的霹靂舞，小朋友的舞技與台風都不輸大人。今年雖因疫情影響無法邀請國際舞者來台參與活動，但特別邀請曾獲得HHI世界街舞大賽、World of Dance等競賽名次，以及參與「亞洲達人秀」、「這就是街舞」等節目的評審老師帶領自己的舞團進行表演對抗賽，精彩程度不輸往年。

侯友宜致詞時表示，感謝選手、評審及現場民眾對活動的共襄盛舉，街舞已是國際認可的運動，新北市政府將持續透過賽事舉辦與練舞空間的建構，支持街舞人實現夢想。

(中時 )