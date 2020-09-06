1位來自高雄並領有身心障礙手冊的女孩，昨晚搭乘國道客運回台北時，行經國道1號北上58公里路段時，竟然直接整個人摔出安全門外翻滾後，遭後方的快速來車輾過，身體瞬間遭輾成屍塊。據了解，這名女孩本身領有身心障礙手冊，長期都居住在高雄的祖父母家受照顧，因父母親考量到祖父母年邁，母親特地下南部來將女兒帶回一起回台北生活，卻發生人倫悲劇從此天人永隔。

據了解，這名領有身心障礙手冊的女孩，長期都是待在高雄受祖父母的照顧，因女孩的父母考量祖父母的年事已高，決定此次特定下高雄接回愛女，自行帶回台北一同生活照顧，雖然媽媽本身也是必須每天上班工作，但她仍決定先行帶回台北再進一步的做考量。

這起離奇車禍發生在國道1號，中山高北上58公里處中壢車段的1輛客運上。車上1名領有身心障礙的女孩，因要前往上廁所時，竟然不知什麼原因直接跌落到國道上，當場被後面來車直接輾斃，導致屍塊整個散落在國道柏油路上，陪同女孩的媽媽在司機停下車後，才驚覺怎麼女兒不見了，再度看到時卻已驚天人永隔。

媽媽傷心的透露，當時女兒在車上告知她，要自己去客運上的廁所，沒過多久客運上的警報器卻突然響起，才發現出事，這時才驚覺女兒竟自己跌落出安全門外，直接遭到後面快速來車輾過，但客運司機趕緊停車查看後已來不及，致於詳細的死亡原因，仍需由警方調查後才能得知。

(中時新聞網)