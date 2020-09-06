109學年度迷你足球賽U8組PABLO俱樂部小球員展現優異的盤球技巧。（迷你足球協會提供）

109學年度迷你足球賽前進大型購物中心「大魯閣草衙道」，受到許多家長和小朋友支持，今年U6及U8報名參賽球隊共40隊，比去年多了9隊，成長了近四成。

迷你足球協會近年推廣基層足球有成，從本年度迷你足球賽報名隊數成長可見一斑，參賽小選手也更趨國際化，常可看到歐美臉孔及聽到不同語言，例如這次參賽選手中的迦納籍小球員羅崇恩，遺傳父親的運動細胞，經常參與各種球類運動，但最愛的還是足球，對於能與U8「騎士隊」隊友們在大型購物中心參與足球賽事甚感新鮮。

非裔混血小球員羅崇恩(中)與家人。（迷你足球協會提供）

這次比賽地點繼桃園臺茂購物中心、台南新光三越百貨，再於「109學年度迷你足球賽」這次將賽場轉進國內首座主打進行，迷你足球協會秘書長張武業表示，希望藉由園區內的遊樂設施及館內的國際運動品牌吸引參賽小選手家庭在比賽之餘能逛街購物享受天倫之樂，以大手牽小手的理念打造適合全家一起參與的賽事。

大魯閣草衙道的公關部鄭淑謙表示，大魯格草衙道過去常配合舉辦高階籃球賽事，但是足球U8等級的強度賽事還是頭一遭，期盼藉由刺激的賽事吸引不同的消費族群進場；贊助基層足球運動不遺餘力的雲豹科技能源，由協理郭泳欽協理代表南下觀賽，他認為透過大型購物中心與賽事結合能提供親子共樂的目的，不但能培養國家未來足球棟樑也能為館內帶來消費成長，而且之前所贊助的偏鄉學校近期也看到成果，希望未來持續贊助，讓小朋友更重視團隊精神。

(中時 )