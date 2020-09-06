捷運因為方便、迅速，這幾年又不斷拓展路線，吸引許多民眾搭乘。不過近日一位網友表示，在捷運廁所內待了20分鐘後，一踏出廁所門，竟被「大陣仗關切」景象嚇傻。讓他直呼「原來捷運站方人員會記客人進去多久哦？」才知道這是捷運貼心規定之一。

原PO在PTT上以「在捷運上廁所太久 會被工作人員關切？」發文表示自己在捷運上廁所20分鐘，邊划手機邊等朋友。結果沖水後，門一打開，卻驚見外面站著義交跟清潔媽媽在一旁焦急等待。

原PO出來便問「上太久嗎？」清潔媽媽則回「對啊。」而站在一旁的義交也彷彿則鬆一口氣。這窘況也讓原PO直呼「原來捷運站方人員會記客人進去多久哦？」

貼文一出，網友推測表示「應該是你太臭了」、「人家要清潔 」。但眾人點出捷運派大規模陣仗關切原因是「怕出意外」。網友紛紛表示「怕自殺吧」、「你掛掉人家還要負責呢」、「1.怕人自殺 2.怕有人在裡面約砲 3.阿姨要打掃 」、「有被提醒過，就還沒拉完一直來問」。

一位網友指出，「捷運廁所有系統設定超過30分鐘未出來會有警示。」事實上，北捷就曾表示，因過去曾有旅客在廁所昏倒或是其他意外，所以30分鐘一到，為了防止突發狀況，站務人員會前往關切，但不會直接開門。目前在台北車站、西門、公館、龍山寺與市政府站，廁所門口更有燈號顯示裝置，如果有人在廁所超過30分鐘，警報器就會響。

一位網友表示，在捷運廁所內待了20分鐘後，一出廁所門竟被「大陣仗關切」。直呼「原來捷運站方人員會記客人進去多久哦？」（摘自PTT）

(中時新聞網)