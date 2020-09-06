國民黨行管會主委邱大展今天在全代會上，痛批黨產會凍結黨產，並強調國民黨自8月底經費用罄，自9月起至年底的資金缺口為1.2億元，須靠黨主席江啟臣募款維持黨務營運。隨後，有黨代表表示，當年國民黨從中國大陸帶故宮國寶到台灣，呼籲全黨一起向蔡政府要回國寶，以後故宮的門票收入也歸國民黨使用。

國民黨黨代表陳麗旭說，當年國民黨從中國大陸把黃金帶到台灣，黃金部分也就算了，但故宮博物院的國寶完全沒有爭議，呼籲黨中央帶大家好好的「演」一番，大家一起向政府要回寶物，以後故宮的門票收入就收歸國民黨使用。

至於不分區立委、指定黨代表於全代會出席率問題，陳麗旭詢問，現場還有縣市議員或當然黨代表在嗎？在場黨代表應團結，救救自己，不要再讓他們就連扛起來的力量都沒有，而且民進黨最近已經丟了很多「槍」，國民黨竟連「撿槍」都不會。

另一位黨代表許長輝點名現場仍留下來的不分區立委，結果只有李德維、廖婉如、曾銘宗等人，指定黨代表人數約100、200個，但目前在場的人又有幾個呢？

(中時 )