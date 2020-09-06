「祥瑞雲月禮盒」3種口味，桂圓紅棗、烏魚子鹹蛋黃蓮子烏豆沙、奶皇蛋黃各3入。（大倉久和大飯店提供）

每一粒月餅皆製餅職人手作，嚴選餡料調製，其中以「烏魚子鹹蛋黃蓮子烏豆沙」口味為最大亮點。（大倉久和大飯店提供）

中秋佳節將近，大倉久和大飯店推出2款精緻廣式月餅禮盒，限量款「丹紅方錦禮盒」6入售價1688元，烏魚子蓮子烏豆沙、奶皇蛋黃各3入，皮薄內餡鬆軟、口味鹹甜；「祥瑞雲月禮盒」9入售價1088元，3種口味以桂圓紅棗、烏魚子鹹蛋黃蓮子烏豆沙、奶皇蛋黃各3入，可享鹹甜交織、溫醇風味。即日起至9月7日前預購，即可享85折早鳥優惠。

製餅職人手作的月餅，嚴選餡料調製，掌握烘烤色澤，精準拿捏食材與餅皮融合風味。最大亮點為「烏魚子鹹蛋黃蓮子烏豆沙」，精選台灣近海產頂級烏魚子，經細心處理混入蓮子烏豆沙餡料，包裹原粒鹹蛋黃，滋味甜鹹交織、醇厚不膩；「紅棗桂圓」則將棗泥餡和入煙燻桂圓乾，為秋季時令食材，溫潤甜蜜又暖身；「奶皇蛋黃」經典港式奶黃，以新鮮椰漿、鮮奶油與雞蛋等獨家比例調製，奶香四溢，口感濃郁；「烏魚子蓮子烏豆沙」精選台灣烏魚子手工捏揉入餡，搭配湘蓮子與紅豆沙，入口鮮鹹帶甜香。

大倉久和表示，月餅禮盒除內容實在、口感豐富外，外盒設計精細不，「祥瑞雲月禮盒」採用對開金屬扣飾，典藏職人製餅工藝，雲紋瑞氣襯托一輪明月，象徵秋節月圓人團圓；「丹紅方錦禮盒」暗紅色皮革紋樣典雅大器，精緻窗花套方錦層疊繁複，寓有四方納福、八面玲瓏、十全圓滿的祝賀心意。

(中時 )