為監控大樓上往樓下拋物傷人事件，大陸研發出高空拋智慧監控系統做為刑事調查依據，首座系統於此類事件最多的重慶市啟用。（圖／中新視頻截圖）

鑑於大陸城市經常出現由高樓上丟下物體傷人或致死的行為，近年來極發達的電子影像監控業者發展出一套以人工智慧系統，用以監控各大樓從高空墜物的時間與來源，做為追索拋物者刑事責任的依據。這套系統近日首先在重慶市啟用，據稱是因為重慶是座山城，地形起伏大，市內高樓較多，類似高空墜物傷人事件頻傳。

據《工人日報》報導，這套在重慶市中心啟用的「瞭望者」高空拋物智慧預警監控系統，以多具監控裝置對準周邊高樓，以電腦視覺識別技術全時監控從大樓落下物體，變被動追溯為主動預警，守護街上行人的「頭頂安全」。

智慧監控系統可以由前端帶AI演算法的主動監測攝像機，對不同場景、因素、物體進行抓拍檢測，並追蹤下落軌跡。（圖／中新視頻截圖）

報導說，近年來，各地不斷爆出高空拋物傷人事件，輿論呼籲「懸在頭頂上的危險」亟待防範治理。但由於追查取證困難，大多數空拋物傷人案件無法鎖定肇事者。據重慶警方統計，僅在市中心的九龍坡區，平均3天就會受理一宗高空拋物傷人案，警方採用的都是鎖定拋物地點與訪查鄰居方式進行調查。

最著名的一案是2000年被稱為「全國高空拋物第一案」發生座高樓密佈的山城重慶。當年5月一位郝姓市民在自家樓下被煙灰缸砸中，因無法確定涉案煙灰缸來源，傷者家屬將有拋物嫌疑的22戶鄰居全部告上法庭，最終法院判決22戶人家各賠8101.5元人民幣。

報導說，後來大陸全國人大修訂《民法典》時也對這一問題進行了法律上修訂，對於經調查難以確定具體侵權人的，由可能加害的建築物使用人承擔補償責任。如今有了智慧監控系統，可以由前端帶AI演算法的拋物主動監測攝像機，對不同場景、因素、物體進行抓拍檢測，當拋物下落時，系統會自動定位出拋物位置，追蹤下落軌跡。小到一包紙巾，大到石塊，都能被抓拍到。

重慶市民蔣先生表示，新啟用「嘹望者」肯定對樓上亂拋亂扔的行為有威懾力，尤其很大樓下面就是商圈步行街，每天的人流量那麼大，必須對高空拋物嚴加防範和懲處。

(中時新聞網)