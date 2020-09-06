以色列在冠狀病毒大流行、總理腐敗案、經濟危機等問題，耶路撒冷出現批抗議者，並持續街頭遊行近兩個月，要求總理內坦亞胡(Benjamin Netanyahu)辭職。抗爭者當中最引人注意的是行為藝術家澤夫‧安格梅爾(Zeev Engelmayer)，他自製了一些帶有性諷刺的抗議道具，終於在周六，警方以「對公眾性騷擾」(意同妨害風化) 的罪名將他逮捕。

俄國衛星網報導，安格梅爾所製作的道具是一個捲金髮的裸女形象，警方認為，這個形象顯然是諷刺總理夫人-莎拉·內坦亞胡（Sara Netanyahu），並且他在8月時，於總理官邸附近的示威活動中，攜帶了LP造型的氣球和其他淫穢物品，因此早就是累犯。

以色列總理內坦亞胡，與他的夫人莎拉。(圖/美聯社)

安格梅爾在被警方逮補後不久被釋放，之後他表示，他設計的人物，是名叫蕭絲卡（Shushka）的角色，並沒有特別影涉誰。安格梅爾還抱怨，在被拘留的這段期間，警方強迫他必須脫光衣服，顯然是對他的刻意羞辱。

פה רואים את החניקה pic.twitter.com/WZRmwEFvy6 — Gedalyahoo (@Gedalyahoo) September 5, 2020

安格梅說：「我向警方他們解釋，這就只是藝術，它確實代表特定訴求，但這是言論自由的一環，這非常令我沮喪。因為發現，很多以色列人對言論自由不怎麼瞭解。」

以色列的反政府抗議活動已經進行了數週，示威者呼籲內坦亞胡辭職，因為他面臨冠狀病毒大流行危機、經濟危機都處理的不好，並且關說、收賄等腐敗事件。

(中時新聞網)