2020夏季籃球挑戰賽6日在紅館圓滿落幕，冠軍戰由裕隆納智捷以76比64輕取台灣啤酒，裕隆當家球星「男模」呂政儒獲大會MVP殊榮，把這次賽事當期中考的呂政儒說：「團隊在防守端改變很多，大家在場上能更專注、清楚所交代的事情。」

裕隆上季SBL總冠軍賽不敵台啤，本次賽事裕隆奪冠可謂成功雪恥，隊長呂政儒功不可沒，獲MVP的他拿11分、3籃板、2抄截，並帶領球隊最多領先到25分，他表示從6月起開始訓練，狀況調整得不錯！自邱大宗接任新總教練後，整體團隊防守改變很多。

呂政儒更把這次夏季挑戰賽當作期中考，透過這次檢驗團隊是否整合成功，以及了解訓練成效，經一番努力嘗到甜美奪冠果實的他開心笑說：「冠軍戰觀眾近滿場，感謝前來觀賽的大家，希望賽季開打後，大家也能買票進場支持SBL！」

冠軍戰帶傷上陣打了28分鐘的呂政儒說：「有盃賽打很好，但賽制安排連打7天太硬了，對各隊來說都是傷害。」他賽後表示，因本身膝蓋有傷，但還是必須上場幫助、穩定球隊，過兩天會再去尋求醫生治療傷勢。

邱大宗則把呂政儒形容成吸引蒼蠅過來的「糖果」，「我一直很要求他，尤其碰上比較強的對手，我對他要求更多，他不僅需要展現領袖價值，也要在場上幫忙分擔進攻的注意力。」

(中時 )